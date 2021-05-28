عاجل.. أول تعليق من وزير الرياضة السابق بعد سرقه حسابه على "فيسبوك"

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، تعليقا على سرقة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه ليس له أي علاقة بما يُنشر عليه.





وكتب "عبدالعزيز"، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تم سرقة حسابى على الفيسبوك وليس لى أى علاقة بما هو مكتوب عليه".





وتابع: "يتم الآن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من قام بسرقة حسابى على موقع التواصل الإجتماعى Facebook وتجرى حالياً الإتصالات لإستعادة الحساب وأتقدم بالشكر لجميع الأصدقاء والمتابعين الذين تواصلوا معى من جميع أنحاء العالم مستنكرين ما كتب زوراً وتدليساً ومؤكدين تمام الثقة والعرفان".





هذا، وتعرضت صفحة الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاختراق، وتم وضع بيانات وتصريحات غير صحيحة عليها.



