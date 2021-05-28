هالاند يكرر انجاز رونالدو التاريخي

















نجح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، في تكرار إنجاز البرازيلي رونالدو نازاريو، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا.





ووصل هالاند صاحب الـ20 عامًا، إلى أفضل سجل تهديفي، حيث أحرز41 هدفًا خلال 41 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، من بينها 27 في الدوري الألماني، محتلًا المركز الثالث في قائمة الهدافين.

وسلط الحساب الرسمي لنادي دورتموند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الضوء على الانجاز الذي نجح في تحقيقه هالاند بعدما استطاع أن يسجل 40 هدفًا أو أكثر، كأول لاعب دون الـ21 عامًا يحقق ذلك في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، منذ أن فعلها البرازيلي رونالدو نازاريو بموسم 1996-1997.

جدير بالذكر أن الظاهرة رونالدو استطاع أن يسجل 47 هدفًا، خلال مشاركته في 49 مباراة في كافة البطولات التي ظهر بها مع برشلونة قبل 24 عامًا.