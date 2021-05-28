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لابورتا في أزمة قبل إقالة كومان

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أصبح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، في أزمة كبيرة قد تعطله عن اتخاذ قرار نهائي بإقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق.


كومان كان قد وقع على عقود تدريب برشلونة، لمدة موسمين مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وفي حال قرر لابورتا إقالة الهولندي، فسيتعين عليه دفع 12 مليون يورو، ويضاف إليهم جزء من راتبه المؤجل بسبب مشاكل النادي المادية التي عانى منها في الأشهر الأخيرة، مع العلم أن كومان كان أول من وافق على شروط النادي لتأجيل راتبه.

وأوضحت تقارير، أن كومان يتقاصى فيما يتراوح بين 8 و9 ملايين يورو في الموسم، وقام الهولندي بتأجيل 42.9% من راتب الموسم المنتهي، أي ما يُعادل 3 أو 4 ملايين يورو.

وأكدت أنه تم حل بند الشرط الجزائي في عقد كومان السابق مع المنتخب الهولندي، والذي كانت قيمته 4.5 مليون يورو

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