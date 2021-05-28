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رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس
الجمعة 28/مايو/2021 - 03:53 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبت البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس في الرحيل، حيث أبلغ لاعبي السيدة العجوز برغبته في الرحيل، خلال سوق الميركاتو الصيفي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "الميساجيرو" الإيطالية، فأن رونالدو ارتبط بالعودة إلى صفوف مان يونايتد أو ريال مدريد في الفترة القليلة الماضية، بجانب أنه تم ذكر كل من سبورتنج لشبونة وباريس سان جيرمان كوجهات محتملة أيضًا".
وتابعت:"أن اجتماع إدارة يوفنتوس، قد يوافق على مغادرة اللاعب من أجل زيادة رأس مال الفريق هذا الصيف، خصوصا وأن رحيل الدون سيساهم في انتعاش خزينة يوفنتوس، في ظل التكاليف الباهظة التي يتحملها النادي بسبب رونالدو".
وأضافت:" أن كريستيانو أخبر زملاءه بالفعل في يوفنتوس أنه يود الرحيل هذا الصيف، وذلك قبل عام من نهاية عقده مع السيد العجوز".
وأنضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد، وخلال تلك الفترة شارك في 133 مباراة سجل فيهم 101 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين، كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين.
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