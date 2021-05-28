رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبت البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس في الرحيل، حيث أبلغ لاعبي السيدة العجوز برغبته في الرحيل، خلال سوق الميركاتو الصيفي.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "الميساجيرو" الإيطالية، فأن رونالدو ارتبط بالعودة إلى صفوف مان يونايتد أو ريال مدريد في الفترة القليلة الماضية، بجانب أنه تم ذكر كل من سبورتنج لشبونة وباريس سان جيرمان كوجهات محتملة أيضًا".





وتابعت:"أن اجتماع إدارة يوفنتوس، قد يوافق على مغادرة اللاعب من أجل زيادة رأس مال الفريق هذا الصيف، خصوصا وأن رحيل الدون سيساهم في انتعاش خزينة يوفنتوس، في ظل التكاليف الباهظة التي يتحملها النادي بسبب رونالدو".





وأضافت:" أن كريستيانو أخبر زملاءه بالفعل في يوفنتوس أنه يود الرحيل هذا الصيف، وذلك قبل عام من نهاية عقده مع السيد العجوز".







