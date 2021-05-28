عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج بطاريات السيارات "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الوراق.





وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه قُبض عليه لقيامه بإعادة تصنيع البطاريات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية وإستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على إنها أصلية "خلافًا للحقيقة" لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وأضافت: "بتفتيش المصنع عثر بداخله على (1050 بطارية سيارة، 2400 كيلو جرام قالب رصاص غير مطابق للمواصفات القياسية، مواد التصنيع)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه".



