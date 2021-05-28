Advertisements

نجم ليفربول على أعتاب برشلونة

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول السابق.

وأعلن فينالدوم رحيله رسميًا عن ليفربول بنهاية الموسم المنتهي، بعد انتهاء عقده، وسينتقل في صفقة انتقال حر إلى برشلونة

وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي" الإيطالية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق شفوي بشكل نهائي مع فينالدوم، لضمه بعقد يمتد حتى 2024.

وتابع فابريزيو رومانو، أن التوقيع على العقود سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم الإعلان رسميًا فور الانتهاء من التفاصيل.

أخبار تهمك

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ أقل من ساعتين

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك ينتقد تصرف كارتيرون وبن شرقي في لقاء الإسماعيلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

عصام مرعي يحذر الزمالك من عواقب التجديد لساسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»