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نجم ليفربول على أعتاب برشلونة
الجمعة 28/مايو/2021 - 04:22 ص
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول السابق.
وأعلن فينالدوم رحيله رسميًا عن ليفربول بنهاية الموسم المنتهي، بعد انتهاء عقده، وسينتقل في صفقة انتقال حر إلى برشلونة
وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي" الإيطالية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق شفوي بشكل نهائي مع فينالدوم، لضمه بعقد يمتد حتى 2024.
وتابع فابريزيو رومانو، أن التوقيع على العقود سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم الإعلان رسميًا فور الانتهاء من التفاصيل.
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