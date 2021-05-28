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فاران يكشف تفاصيل عودة بنزيما لمنتخب فرنسا

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد، أن زميله كريم بنزيما سينسجم مع زملائه بشكل طبيعي، بعد عودته للمنتخب.

واستدعى ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاعبه كريم بنزيما بعد غياب دام 6 سنوات، وذلك استعدادًا لمنافسات يورو 2020.

فاران تحدث في مؤتمر صحفي ونشرت شبكة "RMC sport" الفرنسية تصريحاته، قائلًا: "لخمس أو ست سنوات كنت في موقف صعب للردّ على أسئلة بشأنه، يمكنك أن تتخيل أنني سعيد جدًا بعودته، وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من اللاعبين في المجموعة".

وتابع: "لقد رأينا خلال الساعات الأولى أن بنزيما يتماشى جيدًا مع الكثير من اللاعبين، وأن هناك تفاهم وأجواء جيدة، لذا فالأمر إيجابي".

وواصل مدافع فرنسا: "لم ألعب أي دور، لقد علمت مثلك باختياره من خلال إعلان القائمة".

وأتم: "كريم، بالطبع منتخب فرنسا كان دائمًا في قلبه، لقد شاهد مبارياتنا، كان دائمًا منتبهًا للمجموعة وكل المباريات التي لعبناها في غيابه".

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