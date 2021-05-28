باريس سان جيرمان يفاوض نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان بدأ الاتصالات مع وكيل أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكدت إذاعة مونتي كارلو "RMC" الإسبانية، بأن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، على تواصل مع وكلاء أشرف حكيمي.





وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان وضع اللاعب المغربي أولوية لتعزيز مركز الظهير الأيمن.





وكان أشرف حكيمي قد انضم إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد بعد عودته من الإعارة لـبوروسيا دورتموند.



