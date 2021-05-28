Advertisements

تفاصيل العرض الأخير ليونيل ميسي

الجمعة 28/مايو/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس، عن تفاصيل العرض الذي قدمه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لقائد الفريق ليونيل ميسي، من أجل استمراره داخل صفوف الفريق الإسباني.

ويتواجد ميسي حاليًا في بلاده الأرجنتين، من أجل خوض مباراتين مع منتخب بلاده، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ثم المشاركة في منافسات بطولة كوبا أمريكا، ومن المتوقع أن يحسم الأرجنتيني مستقبله مع الفريق الكتالوني نهاية البطولة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" فإن الإجتماع بين لابورتا وخورخي والد ميسي، كان طيبًا، وانتهى الطرفان بحالة سعادة ومشاعر طيبة.

وكان اتجاه لابورتا، انتظار نتائج مراجعة الوضع الاقتصادي للنادي، لكن نظرًا لعدم وجود نتائج سريعة، لم يرغب برشلونة في الانتظار، وبدأ في التحرك لتقديم عرض إلى ميسي.

ووفقا لما ذكرته قناة TV3" الكتالونية: "فإن ميسي يوقع على عقد يمتد لموسمين بعدها سينتقل إلى الدوري الأمريكي للعب 3 سنوات، إضافة لكونه سفيراً للنادي في أمريكا، وبعد انتهاء فترة احترافه في الدوري الامريكي يعود مرة أخرى إلى النادي الإسباني لكن هذه المرة للعمل في اللجنة الرياضية بالنادي".

ومن المتوقع أن يشرح لابورتا كل التفاصيل حول العرض المقدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ظهر غدٍ الجمعة.

أخبار تهمك

تفاصيل العرض الأخير ليونيل ميسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 10 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»