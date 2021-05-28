تفاصيل العرض الأخير ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس، عن تفاصيل العرض الذي قدمه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لقائد الفريق ليونيل ميسي، من أجل استمراره داخل صفوف الفريق الإسباني.





ويتواجد ميسي حاليًا في بلاده الأرجنتين، من أجل خوض مباراتين مع منتخب بلاده، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ثم المشاركة في منافسات بطولة كوبا أمريكا، ومن المتوقع أن يحسم الأرجنتيني مستقبله مع الفريق الكتالوني نهاية البطولة.





وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" فإن الإجتماع بين لابورتا وخورخي والد ميسي، كان طيبًا، وانتهى الطرفان بحالة سعادة ومشاعر طيبة.





وكان اتجاه لابورتا، انتظار نتائج مراجعة الوضع الاقتصادي للنادي، لكن نظرًا لعدم وجود نتائج سريعة، لم يرغب برشلونة في الانتظار، وبدأ في التحرك لتقديم عرض إلى ميسي.





ووفقا لما ذكرته قناة TV3" الكتالونية: "فإن ميسي يوقع على عقد يمتد لموسمين بعدها سينتقل إلى الدوري الأمريكي للعب 3 سنوات، إضافة لكونه سفيراً للنادي في أمريكا، وبعد انتهاء فترة احترافه في الدوري الامريكي يعود مرة أخرى إلى النادي الإسباني لكن هذه المرة للعمل في اللجنة الرياضية بالنادي".



