نجم نورويتش سيتي على أعتاب آرسنال





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي بدأ أول محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو بوينديا نجم نورويتش سيتي الإنجليزي.





وأفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية بأن آرسنال تقدم بأول عرض رسمي يبلغ قدره حوالي 23 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو بوينديا نجم نورويتش سيتي الذي تألق في الموسم المنصرم.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن المفاوضات بين الناديين متقدمة للغاية ويبدو أن الصفقة فى طريقها للإتمام خلال الفترة القليلة المقبلة.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن نورويتش لن يوافق على بيع بوينديا بأقل من 40 مليون خاصة أن خيتافي الإسباني نادي النجم الأرجنتيني السابق سيحصل على نسبة 20% من قيمة الصفقة وذلك بحسب الإتفاق الموقع بين الناديين.



