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عصام مرعي: أبوجبل أفضل حارس في الزمالك وفيصل يستحق المشاركة
الجمعة 28/مايو/2021 - 03:55 ص
أمل الحلفاوي
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أشاد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، بحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، محمد أبوجبل، مؤكداً أنه أفضل حارس في النادي.
وعبر مرعي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، عن اندهاشه من قرار كارتيرون مدرب الفريق، بالدفع بمروان حمدي في آخر اللقاء، مشيرًا إلى أنه كان يفضل إعطاء الفرصة إلى أسامة فيصل بدلاً من مروان حمدي، خاصةً بعدما ظهر فيصل بشكل مميز خلال مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي نجح فيها من تسجيل هدف الفوز لفريقه وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية.
وأوضح، "المالك يمتلك ثلاث حراس مرمى على مستوى عال، وحصل كل منهما على فرصته في حراسة مرمى الفريق، لكن محمد أبو جبل هو الأفضل بين الثلاثي، ولابد من خروج أحد الثنائي محمد عواد ومحمود جنش للحصول على فرصته في ناد آخر".
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