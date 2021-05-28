نادر السيد: أحمد الشناوي يمتلك إمكانيات كبيرة وينقصه الطموح فقط

















أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حارس مميز إلا أنه ينقصه أن يكون طموحاً.





وأشار السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، إلى أن أحمد الشناوي حارس مرمى على أعلى مستوى، ويمتلك إمكانيات فنية جيدة.





وتابع، "تنبأت له بأن يكون في مكانة مميزة وأن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الوطني، لكنه افتقد الطموح الذي يؤهله إلى ذلك، وانتقل إلى صفوف بيراميدز وارتضى الجلوس على دكة البدلاء، فكنت أُفضل بقائه بصفوف الزمالك".



