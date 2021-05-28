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أول رد فعل من إيهاب جلال بعد خسارة الإسماعيلي أمام الزمالك

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعرب الكابتن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي عن حزنه لخروج فريقه من بطولة كأس مصر على يد فريق الزمالك و أكد أن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا، ولكن لم يحقق نتيجة إيجابية بسبب عدم التوفيق و غياب التركيز فى بعض  الأوقات. 

وأضاف أن اللاعبين يحتاجون أن يدركوا أنهم فى نادٍ كبير وأن لديهم إمكانيات كبيرة تحقق الانتصار فى أى وقت مثلما يحدث فى مباريات الدورى ولكن الأمر انتهى بالنسبه لنا و سنطوى صفحة الكأس سريعا، ونستعد لمباراة الدورى خاصه انها بعد 72 ساعه فقط من لقاء اليوم. 

وأضاف أن حكم اللقاء أمين عمر أدى اللقاء بشكل جيد وأن محمد حسن أستحق الطرد للحصول على الانذار الثانى مؤكدا أن طرد بن شرقي لا يعلم ما حدث بين اللاعب و الحكم ولا يعنيه الأمر، و لكن فى المجمل اداء طاقم التحكيم مميز فى اللقاء.

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