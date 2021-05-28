موسيماني يستقر على جناحي الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان، على أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





حيث استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جناحي الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.





حيث سيعتمد موسيماني على كل من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن على الأطراف، بجانب محمد مجدي أفشة كصانع لعب.





ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى بطولة كأس السوبر الإفريقي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.



