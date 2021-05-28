تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان، على أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى بطولة كأس السوبر الإفريقي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.





خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.



