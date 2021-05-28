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نقيب الممثلين يكشف أمنية الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
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أكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، أن الفنان شريف دسوقي راضٍ بقضاء الله وقدره وذلك خلال حديثه عن بتر قدم الأخير قبل يومين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي":  شريف دسوقي متقبل ما حدث له من بتر قدمه".

وأشار إلى أن دسوقي، طلب منه الاشتراك في أعمال تمثيلية قادمة، مشيرًا إلى أنه طمأنه بدوره وأكد له أن بالطبع قادر على ذلك.

يذكر أن الفنان شريف دسوقي خضع لعملية جراحية لبتر قدمه؛ بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

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