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القبض على "فني تبريد وتكييف" انتحل صفة ضابط

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية، القبض على شخص "فني تبريد وتكييف"، انتحل صفة ضابط شرطة.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول بعض المنشورات على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص مدعيًا أنه ضابط شرطة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد محرر تلك المنشورات وتبيّن أنه فني تبريد وتكييف، مقيم بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بعض الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة، صور له بالملابس الأميرية، وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة لرغبته في مساعدة أهالي المنطقة محل سكنه.

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