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إليسا تبكي بحرقة وتغني لوالدها المتوفي (فيديو)

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كت الفنانة اللبنانية، إليسا، خلال برنامج "أغاني من حياتي" على قناة "إم بي سي" قائلة إن أغنيتها "قهوة الماضي" تذكرها بوالدها الراحل وكلما قامت بغنائها تبكي فورا.

وأوضحت إليسا، أن "الأغنية تدور حول الحنين لشخص لم يعد موجودا، وتذكر الإنسان بأوقات صعبة مر بها"، مشيرة إلى أن "أصعب وقت مر بها كان بعد وفاة والدها، وحرقة القلب الحقيقية التي شعرت بها كانت بعد بعده عنها بسبب الموت".

وأضافت أنها "فور سماعها الأغنية تذكرت لحظات فقدان والدها"، مؤكدة أن "الموت صعب وكلما مرت الأيام لا يقل الحزن على الشخص الراحل بل يزيد بسبب الاشتياق".

وأشارت إلى أنها "قررت تصويرها بطريقة حياة الناس وقتها وطريقة تواصلهم من خلال تطبيق كلوب هاوس"، مضيفة: "وقتها أردت أن تظهر معي هيفاء وهبي بالأغنية لأنني أحبها، وتحدثت مع صديقنا المشترك خبير التجميل بسام فتوح الذي أبلغ هيفاء ورد علي أنها موافقة". وتابعت أنها "شعرت بسعادة بالغة لموافقة هيفاء وهبي على مشاركتها الفيديو كليب".

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