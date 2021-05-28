القبض على شخص أنشأ منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، القبض على أحد الأشخاص أنشأ منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص.





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية".



