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القبض على شخص أنشأ منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
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قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، القبض على أحد الأشخاص أنشأ منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية".

وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام وهى (7 وحدات أكسس بوينت ماركات مختلفة– روتر – 2 سويتش– كيس كمبيوتر– طبق بث مزود بوحدة نانو إستيشن – 5 وحدات نانو استيشن ماركات مختلفة – جهاز باور "مقوي")، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا".

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