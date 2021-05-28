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تأجيل حفل الأوسكار المقبل إلى مارس 2022

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
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قرر القائمون على جوائز حفل الأوسكار المقبل في دورته الـ 94،  تأجل من أواخر فبراير إلى شهر مارس من عام 2022.

وكشف موقع vulture أن الموعد النهائي لإقامة الحفل سيكون يوم الأحد والذى يتزامن مع الـ27 من شهر مارس لعام  2022، والذي يتم بثه مباشرة عبر شبكة ABC من مسرح دولبى فى هوليوود، بعدما كان محددا له يوم 27 فبراير 2022، ليتأجل بذلك شهراً كاملا.

كما ذكر التقرير أن موعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار سيكون يوم 8 فبراير من عام 2022، فيما يبدأ التصويت النهائي للأفلام يوم 17 مارس 2022 ولمدة 5 أيام متواصلة، ليتم الاعلان فيما بعد على الفائزين قبل انطلاق الحفل بخمسة أيام.

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