عاجل.. ألمانيا تعترف بارتكاب "إبادة" في ناميبيا

أفادت سكاي نيوز عربية، بأن ألمانيا تعترف بارتكاب "إبادة" في ناميبيا خلال فترة الاستعمار وتتعهّد بتقديم مساعدات بـ1.1 مليار يورو.





يذكر أن ناميبيا أصبحت مستعمرة ألمانية في عام 1884 تحت أوتو فون بسمارك لمنع الزحف البريطاني وكان يعرف الألمانية جنوب غرب أفريقيا. ومع ذلك، فإن مهمة بالغريف من قبل الحاكم البريطاني في كيب تاون قد قرر فقط كان من الطبيعي الميناء في المياه العميقة من الفيز باي، بقيمة الاحتلال - وضمت هذه لمحافظة كيب البريطانية جنوب أفريقيا. من 1904-1907، اتخذ هيريرو وNamaqua السلاح ضد الألمان واللاحقة في هيريرو وNamaqua الإبادة الجماعية، 10،000 ناما ( نصف السكان ) وحوالي 65،000 الهيريرو (حوالي 80 ٪ من السكان) وقتل.





هذا، وتعرض الناجون، الذي صدر أخيرا من عند الاعتقال، إلى سياسة الطرد والترحيل، والعمل القسري، والتمييز العنصري والتمييز في نظام من وجوه كثيرة كان متوقعا الفصل العنصري.



