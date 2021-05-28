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صراع عربي في موقعة مانشستر سيتي وتشيلسي

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:00 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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ستكون أعين الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، السبت المقبل، متجهة إلى ملعب "دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين الإنجليزيين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وتكتسب النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا نكهة خاصة بالنسبة لعشاق كرة القدم في كل من الجزائر والمغرب، حيث سيلتقي وجها لوجه الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.

وطرح الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر موقع "تويتر" سؤالا لمتابعيه حول توقعاتهم للفائز بين الجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش، في مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، في المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ"؟.

وعقب نشر الاستفتاء، توقع المتابعون بنسبة 70.5% فوز رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال، بينما ذهبت 29.5% من الأصوات إلى لاعب تشيلسي حكيم زياش.

وتأهل مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا "الفيلسوف"، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بتفوقه عليه (4-1) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تجاوز تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، عقبة ريال مدريد، بتفوقه عليه (3-1) بنتيجة مجموع المباراتين.

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