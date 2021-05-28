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موقف علي معلول النهائي من المشاركة مع الأهلي أمام نهضة بركان

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:04 ص
علي معلول
علي معلول
أشرف عبد الناصر
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية اليوم في السوبر الأفريقي.

وكشف عضو بالحهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، عن موقف التونسي علي معلول من المشاركة في مباراة اليوم.

وقال المصدر، إنه من الصعب أن يشارك معلول بأي شكل من الأشكال في مباراة السوبر الإفريقي نظرا العدم الجاهزية الكاملة للاعب.

وأضاف، أن معلول حصل على تحذيرات من الجهاز الطبي لمنتخب تونس بعدم المشاركة في مباراة بحجم السوبر الإفريقي تجنبا لتجدد الإصابة في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية اليوم على ملعب جاسم بن حمد بقطر.

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