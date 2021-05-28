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كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:30 ص
راموس
راموس
وكالات
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حرص النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، على توجيه رسالة مؤثرة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد رحيله أمس عن الفريق الملكي.

ونشر راموس عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة له مع زيدان، معلقا عليها، قائلا: "الواحد و الوحيد.. أتمنى لك كل التوفيق.. أنت تستحق ذلك، لقد حصلت عليه.. استمتع بالحياة والعائلة. عناق كبير، شكرا زيدان".

وأعلن نادي ريال مدريد رحيل مدربه زيدان، في بيان رسمي عبر موقعه، جاء فيه: "يعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

وأضاف البيان: "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".

وأتم: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله".

يذكر أن زين الدين زيدان (48 عاما) حقق 11 لقبا مع ريال مدريد كمدرب منها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في الأعوام (2016، 2017، 2018)، ولكنه لم يفز بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ومن دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو المغمور.

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