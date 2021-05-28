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استشاري تنمية بشرية: المبتزون يعانون من مرض نفسي منذ الصغر

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:09 ص
علاء العساسي
علاء العساسي
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قال الدكتور علاء العساسي استشاري علم النفس والتنمية البشرية، إن الابتزاز العاطفى قد يكون محبة لإخراج الطاقة الكامنة بداخل الطرف الآخر لتحقيق نجاحات كبيرة وغير متوقعة ونوع آخر مؤذي نابع من الحقد والكراهية للآخر بهدف تحطيمه معنويا.

وأضاف العساسي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشخص الذي يمار الابتزاز العاطفي يقوم بإلغاء ومحو شخصية الضحية لتلبية غرائزه واحتياجاته.

وتابع استشاري علم النفس والتنمية البشرية، المبتزون يلقون اللوم دائمًا على الآخرين ويشعرونهم بالذنب طوال الوقت ويجعلونهم يشعرون أنهم مسؤولون عن تعاستهم، مشيرا إلى أن هناك من يستخدمون الابتزاز عن طريق العاطفة والإغراء فقد تكون المعاملة اللطيفة أو منحنا المزيد من الحب فى حالة العلاقات العاطفية، أو الترقية فى حالة العمل على سبيل المثال.

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