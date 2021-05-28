استشاري تنمية بشرية: المبتزون يعانون من مرض نفسي منذ الصغر

قال الدكتور علاء العساسي استشاري علم النفس والتنمية البشرية، إن الابتزاز العاطفى قد يكون محبة لإخراج الطاقة الكامنة بداخل الطرف الآخر لتحقيق نجاحات كبيرة وغير متوقعة ونوع آخر مؤذي نابع من الحقد والكراهية للآخر بهدف تحطيمه معنويا.





وأضاف العساسي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشخص الذي يمار الابتزاز العاطفي يقوم بإلغاء ومحو شخصية الضحية لتلبية غرائزه واحتياجاته.



