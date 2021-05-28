موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتطلع أنظار عشاق المارد الأحمر في جميع أرجاء الوطن العربي وليس في مصر فقط، لمباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.





وبحسب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا 2021، ستقام مباراة الذهاب في أرض الترجي وهو ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.





ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستُقام في تمام التاسعة مساء يوم 18 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر أن تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكلٍ حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN Sports HD 4.



