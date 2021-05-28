Advertisements

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:35 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
Advertisements
تتطلع أنظار عشاق المارد الأحمر في جميع أرجاء الوطن العربي وليس في مصر فقط، لمباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

وبحسب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا 2021، ستقام مباراة الذهاب في أرض الترجي وهو ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستُقام في تمام التاسعة مساء يوم 18 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكلٍ حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN Sports HD 4.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي الابطال موعد الأهلي والترجي الاهلي

أخبار تهمك

فنانة شهيرة تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل العرض الأخير ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ 34 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

08:30 ص

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»