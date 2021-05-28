خبيرة علاقات أسرية: المبتزين لا تعنيهم إلا مصالحهم الشخصية

قالت شيرين عبد القادر المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة والمجتمع، الابتزاز العاطفى شكلًا من أشكال العنف المعنوى التى تواجهها المرأة من شريكها، من خلال زوجها لافتا أنه يجب على الزوجة عدم الرضوخ إلى طلبات الرجل أو العكس.





وأضافت شيرين عبد القادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المبتزين في الغالب لا تعنيهم إلا مصالحهم الشخصية دون النظر إلى الضحية، لافتة أن الممارس للابتزاز ينجح في تأثيره على الضحية ويعاني من العدوانية وضعف الشخصية ويتمتع بقدر كبير من الذكاء.



