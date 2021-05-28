تعرف على عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي

تحدثت تقارير صحفية إسبانية أمريكية عن تفاصيل العرض الذي قدمه خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني لنجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده والاستمرار مع النادي الكتالوني.





وأشارت شبكة ESPNالأمريكية إلى أن ميسي يتواجد حاليًا في الأرجنتين من أجل خوض مباراتين مع منتخب بلاده وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ثم المشاركة في بطولة كوبا أمريكا ومن المتوقع حسم مستقبله قبل نهاية البطولة.





وأكدت الشبكة الأمريكية أن اللقاء بين لابورتا وخورخي والد ميسي كان طيبًا وانتهى الطرفان بحالة سعادة ومشاعر طيبة.





ولفتت الشبكة الأمريكية أن اتجاه لابورتا كان انتظار نتائج مراجعة الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني لكن نظرًا لعدم وجود نتائج سريعة لم يرغب برشلونة في الانتظار وبدأ في التحرك لتقديم عرض إلى ميسي.





وأفادت فضائية TV3 الإسبانية بأن ميسي سيحصل على عقد لمدة سنتين مع برشلونة ثم سينتقل إلى الدوري الأمريكي للعب 3 سنوات بالإضافة إلى كونه سفيرًا للبرسا هناك وعقب نهاية فترته في أمريكا يعود للعمل في اللجنة الرياضية في برشلونة.





وألمحت الفضائية الإسبانية أنه من المتوقع أن يشرح لابورتا جميع التفاصيل حول العرض المقدم أثناء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ظهر غدٍ الجمعة.



