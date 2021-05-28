Advertisements

استشاري تنمية بشرية: الشعور بالنقص وفقدان الثقة أهم أسباب الابتزاز العاطفي

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:12 ص
علاء العساسي
علاء العساسي
Advertisements
قال الدكتور علاء العساسي استشاري علم النفس والتنمية البشرية، إن الشخص صاحب المبدأ لا أحد يستطيع أن يسيطر عليه بالابتزاز العاطفي، لافتا أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير خلال الأيام الماضية مما يدعوا للقلق وضرورة إيجاد توعية وحلول لهذه الظاهرة قبل تفاقمها.

وأضاف العساسي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب الرجوع إلى لغة الحوار وإلى تعاليم الدين الإسلامي لعلاج ظاهرة الابتزاز العاطفي.

وتابع استشاري علم النفس والتنمية البشرية، فيلم الزوجة 13 كان يمثل الابتزاز العاطفي في شخصية الزوجة لزوجها لافتا أن يجب على الضحية أن يمتنع بكل قوة من الاستجابة لطلبات الشخص المبتز، مشيرا إلى أن انعدم لغة التفاهم والثقة بين الزوجين تعد أحد أسباب الظاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدكتور علاء العساسي

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 16 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

فنانة شهيرة تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

منذ أقل من ساعتين

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ 36 دقيقة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل العرض الأخير ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير تنمية بشرية: يجب على الزوجين أن يكونا قدوة لأبنائهم (فيديو)

بالفيديو.. تعرف على التحديات التي تهدد العلاقة الزوجية

الإدارية العليا تواجه الابتزاز الورقى أوالإلكترونى ...وتؤكد :تلك الظاهرة عدواناً على الحياء العام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

08:30 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»