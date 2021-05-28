استشاري تنمية بشرية: الشعور بالنقص وفقدان الثقة أهم أسباب الابتزاز العاطفي

قال الدكتور علاء العساسي استشاري علم النفس والتنمية البشرية، إن الشخص صاحب المبدأ لا أحد يستطيع أن يسيطر عليه بالابتزاز العاطفي، لافتا أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير خلال الأيام الماضية مما يدعوا للقلق وضرورة إيجاد توعية وحلول لهذه الظاهرة قبل تفاقمها.





وأضاف العساسي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب الرجوع إلى لغة الحوار وإلى تعاليم الدين الإسلامي لعلاج ظاهرة الابتزاز العاطفي.



