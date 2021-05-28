Advertisements

موسيماني يجهز القوة الضاربة في الأهلي قبل موقعة نهضة بركان

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:03 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
يواجه النادي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة في قمة مرتقبة بكأس السوبر الإفريقي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا، في حين يخوض نهضة بركان المواجهة بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية في النسخة الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تواجد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات الأخيرة.

ويدخل موسيماني اللقاء بتشكيل منتظر على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشكيل الاهلي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل العرض الأخير ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فنانة شهيرة تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ 38 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد أخطاء لقاء دجلة.. موسيماني يجهز الأهلي قبل مواجهة سيراميكا

الأهلي يستعيد قوته الضاربة أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

رسالة هامة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة نهضة بركان

الإجهاد يضرب أيمن أشرف قبل موقعة الأهلي ونهضة بركان

قبل مواجهة نهضة بركان.. رسالة نارية من موسيماني لمدافعي الأهلي

«موسيماني» يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران الثالث في قطر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

08:30 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»