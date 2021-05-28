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موسيماني يجهز القوة الضاربة في الأهلي قبل موقعة نهضة بركان
الجمعة 28/مايو/2021 - 09:03 ص
الفجر الرياضي
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يواجه النادي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة في قمة مرتقبة بكأس السوبر الإفريقي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.
ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا، في حين يخوض نهضة بركان المواجهة بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية في النسخة الماضية.
ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تواجد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات الأخيرة.
ويدخل موسيماني اللقاء بتشكيل منتظر على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
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