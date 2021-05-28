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متخصصة في شئون الأسرة توضح أسباب خيبة أمل المرأة تجاه زوجها

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:15 ص
نيفين وجيه
نيفين وجيه
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قالت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن الشعور بخيبة الأمل في العلاقات الأسرية يصيب الطرفين، فالمرأة عندما تتزوج الرجل تبني أحلام وطموحات كبيرة في بناء أسرة سعيدة والخروج من سيطرة الأسرة عليها.

وأضافت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، طبيعة المرأة تميل دائما إلى شراء الملابس والخروج بصفة مستمرة للاستمتاع بوقتها ومن ثم تريد الرجل الذي يشاركها طموحاتها.

وتابعت المتخصصة في شئون الأسرة، أغلب الفتيات لا تعلم معنى مسئولية بيت وأسرة وتكوين كيان، مضيفة أن الفتاة نشأت على فكرة البحث عن رجل للارتباط به لتحقيق أحلامهما في "الفسح والخروجات" لكن طبيعة الأمر أن وجود الرجل في حياتها في حد ذاته مسئولية كبيرة.

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بوابة الفجر اميرة عبيد الفجر

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