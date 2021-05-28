متخصصة في شئون الأسرة: قلة وعي الفتاة بالمسئولية يسبب فشل العلاقة الزوجية

قالت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن الرجل عندما يقرر الزواج فهو يعي جيدا أبعاد بناء الأسرة وكيان وقادر على تحمل المسئولية بخلاف الفتاة التي ترى أن الزواج "خروجات وفسح" ولكنها تتلقى صدمة قوية وعنيفة بعد انقضاء "شهر العسل" وبعد تبدأ الحياة العملية الحقيقية وبينهما ومن هنا تشعر المرأة بخيبة أمل تجاه شريك حياتها التي كانت ترى أنها حياتها ستتحول إلى "دلع وهزار".





وأضافت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، تجب على الأسرة أن تكون على قدر المسئولية وتشكل وعي وحقيقي لأبنائهن بأهمية بناء الأسرة وتحمل المسئولية وأبعاد قرار الارتباط حتى لا تصل العلاقة بينمها إلى طريق مسدود ويكون الطلاق هو الأمر الأكثر ترجيحا بين الطرفين وتهدم الأسرة لعدم أو قلة وعي أحد الطرفين.



