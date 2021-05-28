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متخصصة في شئون الأسرة: انعدام لغة الحوار يهدد العلاقة الزوجية

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
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قالت أميرة أبوالعز المتخصصة في شئون الأسرة، إن الأزواج الذي يتركون المسئولية للزوجة هم أشباه رجال، لافتة أن الرجل يتحدث كثيرا مع الفتاة عند خطبيتها وفي أول أيام الزواج ومع مرور الوقت لا يتكلم وبالتالي تنعدم لغة الحوار والتفاهم بينهما.

وأضافت أميرة أبو العز خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، من أسباب شعور المرأة بخيبة أمل في حياتها الزوجية هو عندما تتغير تصرفات زوجها بعد الزواج لافتة إلى أن حقوقها العاطفية وبخل الزوج بالكلام معها يؤدي إلى كثرة المشاكل بينهما.

وتابعت المتخصصة في شئون الأسرة، قد يتحول حلم الزواج الجميل إلى مجرد نقمة فتشعر المرأة بخيبة أمل كبيرة من الزواج نتيجة تعامل الزوج معها ووتكاد المرأة لا تصدّق حلول موعد زواجها من فارس أحلامها.

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