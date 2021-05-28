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فنانة شهيرة تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكويتية هند البلوشي في لحظة مؤثرة، خلال لقائها ولديها بعد فترة من الانقطاع عنهما.

وظهرت البلوشي خلال ركضها في المطار مسرعة باتجاه ابنيها عبير وجاسم من طليقها الفنان مشاري العوضي، لتضمهما إلى صدرها باكيةً بحرارة.

وقالت: "يُما حياتي، هذه آخر مرة، بعد ما اخليكم تبعدون عني".

و يُذكر أنّ البلوشي تزوجت للمرّة الثالثة في حياتها في عام 2012 من العوضي، وأنجبت ابنتهما الأولى عبير في كانون الأول (يناير) من عام 2013 وفي نهايات العام نفسه انجبت ابنهما الثاني جاسم.
 

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