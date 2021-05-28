"أنا زيي زيك".. متخصصة في شئون الأسرة: ندية المرأة للرجل خربت البيوت

قالت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن الصمت أو الخرس الزوجي قد يصيب الزوجين بعد مضى 6 أشهر من الزواج بعد اصطدام الطرفين ببعض الحقائق سواء عن طبيعة التعامل والعلاقة بينهما أو أي شيء آخر فيكون كلا الطرفين وقف على جميع تفاصيل صفات الشخص الآخر وطباعة وسلوكه لافتة إلى أنه يجب على الزوجين الوصول إلى لغة تفاهم مشتركة لحل مشاكلهم دون الاصطدام إلى قرارا الانفصال.





وأضافت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، أن أسباب انتشار حالات الطلاق يرجع سببها إلى الزوجة التي تضع نفسها في ندية مع الرجل "أنا زيي زيك بشتغل وبجيب فلوس".



