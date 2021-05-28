متخصصة في شئون الأسرة: إشباع الفراغ العاطفي يعالج خيبة الأمل في الزواج

قالت أميرة أبو العز المتخصصة في شئون الأسرة، إشباع الفراغ العاطفي يعالج خيبة أمل المرأة في الزواج لأن المرأة دائما في احتياج إلى من يحنو عليها وسماع ما يهدئ من روعها ويشعرها أن محبوبة ومدى حب زوجها لها.





وأضافت أميرة أبو العز خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، انصياع الزوجة إلى رغبات زوجها يمثل نقطة ضعف في شخصيتها وليس احتواء من الزوج لها.



