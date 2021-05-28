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متخصصة في شئون الأسرة: إشباع الفراغ العاطفي يعالج خيبة الأمل في الزواج
الجمعة 28/مايو/2021 - 07:25 ص
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قالت أميرة أبو العز المتخصصة في شئون الأسرة، إشباع الفراغ العاطفي يعالج خيبة أمل المرأة في الزواج لأن المرأة دائما في احتياج إلى من يحنو عليها وسماع ما يهدئ من روعها ويشعرها أن محبوبة ومدى حب زوجها لها.
وأضافت أميرة أبو العز خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، انصياع الزوجة إلى رغبات زوجها يمثل نقطة ضعف في شخصيتها وليس احتواء من الزوج لها.
وتابعت المتخصصة في شئون الأسرة، الاحتواء مشاركة بين الزوجين وليس من طرف دون الآخر، لافتة إلى أن عدم التقدير يشعر المرأة بخيبة أمل من الزواج عندما لا يقدر زوجها تعبها وارهاقها خصوصًا عند اضطرارها التوفيق بين مسؤولياتها المهنية ومتطلبات زوجها.
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