بسبب "أشباه رجال".. متصلة تجبر ضيفة برنامج "هي وهما" على الاعتذار

أجبرت متصلة تدعى "سعاد" أثناء اجرائها مداخلة هاتفية برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، ضيفة البرنامج أميرة أبو العز المتخصصة في شئون الأسرة، بسبب هجومها الحاد على الراجل واصفة البعض بأشباه الرجال.





وقالت أثناء مداخلتها، يمكن أن نستبدل هذه المصطلح بعبارة "عدم قدرته على تحمل المسئولية" ومن ثم يجب على المتخصصين دراسة الظاهرة ومعرفة أسبابها ووضع حلول جذرية لها.





وتابعت: "إزاي إبني الصغير يسمعك وأنتٍ بتقولي الرجالة "أشباه".



