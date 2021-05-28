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متصل مشيدًا ببرنامج "هي وهما": أخيرا لقينا برنامج يهتم بأحوال الأسرة المصرية

الجمعة 28/مايو/2021 - 07:30 ص
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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أشاد المهندس الحسيني الكارم، باحث سياسي وقيادي بحملة "بنفكر لبكره"، بفكرة برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، حيث يهدف البرنامج إلى مناقشة تفاصيل الأسرة المصرية والبحث عن إيجاد حلول لها من خلال استضافة متخصصين في جميع المجالات لتناول القضايا بمهنية.

وقال المهندس الحسيني الكارم خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، إنه لا يوجد أشباه رجال اعتراضا على حديث نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة وضيفة البرنامج.

وتابع الحسيني، ندية المرأة مع الرجل تؤدي بشكل قاطع إلى انهيار العلاقة بين الزوجين، مضيفا أنه من المفترض أن وعي المرأة بالمسئولية يرتفع مع التكنولوجيا المتطورة ومع ذلك نرى العكس صحيح في الزوجة في أيام زمان كانت أكثر وعيا من هذه الأيام.

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