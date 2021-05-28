شبان قنا في مباراة مصيرية أمام سوهاج في المجموعة الأولى

يواجه فريق نادي الشبان المسلمين بقنا نظيره فريق نادي سوهاج، في مباراة مصيرية لأبناء عبد الرحيم القنائي التي تأتي ضمن مواجهات الجولة 24 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



ويدخل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا بقيادة محمد عيسى، المدير الفني للفريق، مباراته أمام الفريق السوهاجي الذي يقوده فنياً احمد خلف، ساعياً لتحقيق الفوز والخروج من النفق المظلم بعد تراجع ترتيبه في جدول المسابقة واقترابه من المنطقة الخطرة.



شبان قنا يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن اسمنت اسيوط الذي يحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة.



على الجانب الآخر يدخل فريق نادي سوهاج المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 29 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز وبلوغ مركز متقدم في جدول ترتيب المجموعة يليق بتاريخ النادي العريق.