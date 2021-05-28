الفيوم يحل ضيفاً على قنا في مباراة صعبة

يحل فريق نادي الفيوم في الرابعة من عصر غداً السبت ضيفاً على نظيره فريق نادي قنا، في مباراة ينتظرها الجميع من عشاق وجماهير الفريقين، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة 24 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



يدخل فريق نادي قنا المباراة بقيادة فنية لعبد الرحيم همام، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز واستعادة توازنه بعد إخفاقة اخر جولتين، للإستمرار بالمنطقة الدافئة في جدول ترتيب المجموعة الأولى.





على الجانب الآخر يحتل فريق الفيوم المركز السابع برصيد 29 نقطة أي بفارق نقطة عن قنا، الذي يحتل المركز العاشر، وهذا ما يصعب المهمة على كلا الفريقان اللذان يسعيان لتحقيق الفوز وبلوغ مركز متقدم في جدول ترتيب المجموعة.



