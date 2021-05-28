أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 28-5-2021

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 28 مايو 2021، بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتنشر "الفجر" أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور.





أسعار الخضار في مصر





سعر الطماطم من 1.5: 4 جنيهات للكيلو





سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو





سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو





سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو





سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو





سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو





سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو





سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو





سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو





سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة





سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة





سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة







