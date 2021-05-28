Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 28-5-2021

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 28 مايو 2021، بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتنشر "الفجر" أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور.

أسعار الخضار في مصر 

سعر الطماطم من 1.5: 4 جنيهات للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة


أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ 37 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

فنانة شهيرة تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل العرض الأخير ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

08:30 ص

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»