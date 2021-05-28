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كيما أسوان يواجه أسمنت أسيوط في مباراة الظروف المتكافئة

الجمعة 28/مايو/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يواجه فريق نادي كيما اسوان في الرابعة من عصر غداً السبت نظيره فريق نادي اسمنت أسيوط، ضمن مواجهات الجولة 24 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، التي يستضيفها ملعب الأول.


ويسعى فريق كيما اسوان مباراة الغد أمام أسمنت أسيوط إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، التي تبعده عن شبح الهبوط لدوري القسم الثالث.


ويحتل فريق نادي كيما اسوان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن ضيفه فريق اسمنت اسيوط الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة

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