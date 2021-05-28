بهذا الفيديو رامز جلال يروج لـ"أحمد نوتردام"

واصل الفنان رامز جلال الترويج لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









ونشر رامز جلال فيديو من الفيلم للفنان بيومي فؤاد وعلق قائلا: "‬‏‪الدكتور خربوتلي جهبز في علم الإجرام #احمد_نوتردام #رامز_جلال".









يشارك رامز جلال في بطولة فيلم احمد نوتردام مرحبا كل كن غادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".





ويجسد الفنان رامز جلال في فيلم " أحمد نوتردام " شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيًا، ويعاني من مرض النحافة، ويتردد علي العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة.









وبسبب ما يعاني منه "طه" يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب للطبيبة "وفاء" التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة



