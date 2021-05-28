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كليب "حبيبتي" لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس يتصدر تريند يوتيوب

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
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حققت أغنية “افتحي شباكك أنا جيت” لـ حسن شاكوش نجاحا كبيرا جداً؛ حيث استطاعت أن تحتل التريند رقم ١ على موقع “اليوتيوب” بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية.


تقول كلمات الأغنية: "حبيبتي .. افتحي شبكاكيك انا جيت .. انا واقف تحت البيت ..مش هعمل زيطة وسيط  ..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك”.


بلاغيكي .. قولتلك بهوايا  .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلك .. وبقولك وحشاني  .. انتي النص التاني  .. وبقيتي بالنسبالي .. ام عيالي".


“حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” كلمات محمد غباشي و مصطفي الجن، والحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو.

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