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ألمانيا تخطط للبدء بتطعيم الأطفال ضد كورونا

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تخطط ألمانيا للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 7 يونيو المقبل، في خطوة لتكثيف حملة التطعيم بالبلاد.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن وكالة الأدوية الأوروبية من المرجح أن توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12-15 عاما، مشيرة إلى أنه بعد التشاور مع حكام الولايات الألمانية الـ16 يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما طلب موعد لتلقي التلقيح.

وشددت على أن التعليم الآمن سيكون "مستقلا تماما عن مسألة ما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم لا".

يذكر أن 41.5% من سكان ألمانيا تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 15.7% على جرعتين.

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كورونا تطعيم كورونا المانيا

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