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أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحي اليوم الجمعة 28-5-2021

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة-5-2021، في السوق المحلي ولك بعد انقضاء فترة شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك بحسب ما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع وجود ترقب لأسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.
 
واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.  

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الكلمات المفتاحية

عيد الاضحى اسعار اللحوم

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