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أسعار الريال السعودي في البنوك مع اقتراب موسم الحج اليوم الجمعة 28-5-2021

الجمعة 28/مايو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 مايو 2021؛ حول مستويات 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع وذلك مع بداية الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي مع ترقب زيادة الطلب على العملة السعودية مع اقتراب موسم الحج.

أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية:

وحقق سعر صرف الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع في بنك عودة،  بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي  والأهلي المصري،  والتجاري الدولي  وبنك مصر نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني   والمصري الخليجي  نحو 4.14 جنيه للشراء 4.12 جنيه للبيع، وفي بنكي التعمير والاسكان  والمصرف المتحد بلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الريال السعودي :

وجاء أعلى سعر شراء الريال السعودي اليوم الخميس 27-5-2021 في بنك بلوم مصر عند 4.17 جنيه.

أقل سعر بيع الريال الريال السعودي:

وسجل أقل سعر بيع الريال السعودي نحو 4.19 جنيه في مصرف أبو ظبي الاسلامي

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