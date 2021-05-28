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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان، على أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان المغربي، عبر فضائية بي إن سبورتس إتش دي 1.

ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى بطولة كأس السوبر الإفريقي، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

ويعد الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى برصيد 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات.

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