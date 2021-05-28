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تعرف على موعد إنطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الأوروبية انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي تم تأجيلها في العام الماضي بسبب جائحة وباء فيروس كورونا.

انطلقت البطولة القارية في عام 1960 ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة يورو 2020 في 11 مدينة مختلفة وبالتالي الصراع النفسي الذي أرهق غالبية منظمي البطولة القارية لن يتواجد في تلك النسخة.

وستنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 11 من شهر يوليو المقبل.

وجاءت مجموعات يورو 2021 على النحو الآتي:

* المجموعة الأولى : إيطاليا و تركيا و ويلز و سويسرا
* المجموعة الثانية : بلجيكا و فنلندا و روسيا و الدانمارك
* المجموعة الثالثة : أوكرانيا و هولندا و النمسا و مقدونيا الشمالية
* المجموعة الرابعة : إنجلترا و كرواتيا و التشيك و اسكتلندا
* المجموعة الخامسة : إسبانيا و السويد و بولندا و سلوفاكيا
* المجموعة السادسة : ألمانيا و فرنسا و البرتغال و المجر

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